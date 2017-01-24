Фонд держмайна оголосив приватизацію стратегічних підприємств на 2017 рік

Фонд державного майна України (ФДМУ) вчергове оголосив приватизацію держпакетів акцій стратегічних для української економіки підприємств у 2017 році, зокрема, 99,6% Одеського припортового заводу, 99,99% «Сумихімпрому», 78,3% «Центренерго», 75,22% «Турбоатому».

Про це йдеться в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

Серед великих енергетичних компаній на приватизацію цього року фонд має намір виставити 70% акцій «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго», 60% «Запоріжжяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 25% + 1 акція «Сумиобленерго», «Одесаобленерго», «ДТЕК Донецькобленерго», «Київенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «Донбасенерго».

Крім того, ФДМУ має намір продати 99,5% акцій Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу, 68% Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, 96,1% Тернопільського радіозаводу «Оріон», 95% «Дніпрометробуду», 100% Гайворонського тепловозоремонтного заводу, 25% Дніпровського машинобудівного заводу.