Експерти прогнозують девальвацію гривні до кінця року до 30-32 грн/дол.

Тенденція девальвації національної валюти України у поточному році збережеться і до кінця року курс гривні до долара становитиме 30-32 грн/дол., при цьому основні коливання на валютному ринку традиційно очікуються на початку і в кінці року, вважають експерти.

Зокрема, на думку директора аналітичної групи Case Ukraine Дмитра Боярчука, до кінця 2017 року гривня подешевшає до 30 грн/дол., при цьому протягом року динаміка нагадуватиме сценарій 2016 року, з посиленням коливань на початку і в кінці року. «Девальвація, очевидно, підштовхуватиме ціни, але не критично. У цілому інфляція сповільниться порівняно з 2016 роком. Критичного впливу на економіку також не очікується», – зазначив експерт.

Представник Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран прогнозує, що на кінець 2017 року гривня перебуватиме в коридорі 30-32 грн/дол., тобто подешевшає пропорційно планованої інфляції. «У разі обвалу цін на сталь і залізорудну сировину можна очікувати прискорення девальвації, а поки що ціни більш-менш стабільні і навіть трохи зростають», – прокоментував він, зазначивши, що такий сценарій має влаштувати населення і бізнес, а також дасть змогу НБУ виконати цілі щодо інфляції.

Визначальними факторами нового витка девальвації експерти назвали надлишок гривневої ліквідності на ринку після активних бюджетних виплат уряду в кінці 2016 року і націоналізації «Приватбанку», а також корупційну складову.

«Prozorro дуже наочно показує, які контракти укладає місцева влада під кінець року.

Всі ці 43-дюймові телевізори з цінником під 200 тис. грн вимагають негайної конвертації у валюту відразу після свят», – зазначив голова ради громадської організації «ACI Україна» Павло Козак, маючи на увазі недавній скандал з купівлею однією із сільрад у Рівненській області техніки за завищеною ціною.

Як повідомлялося, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. Сьогодні, 16 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,7/27,8 грн/дол., а курси готівкового ринку наближаються до позначки в 30 грн/дол.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти в результаті традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

За матеріалами УНІАН