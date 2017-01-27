Екс-начальник львівської ДАІ виграв апеляцію і повернеться працювати в поліцію

Львівський апеляційний адміністративний суд (ЛААС) 23 січня відхилив апеляційну скаргу ГУ НП у м. Київ на постанову Львівського окружного адміністративного суду про поновлення на посаді у поліції екс-начальника львівського ДАІ Богдана Мицака.

Таким чином ЛААС підтвердив, що поліція зобов`язана поновити Богдана Мицака на посаді старшого інспектора з особливих доручень управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ НП у м. Києві, а також виплатити йому майже 47,6 тис. грн в якості компенсації за вимушений прогул.

Нагадаємо, що підполковника Богдана Мицака звільнили з роботи у поліції після переатестації на початку березня 2016 року. Проте він звернувся з позовом до суду і 8 вересня 2016 року Львівський окружний адміністративний суд ухвалив постанову про поновлення його на роботі у поліції, а також про виплату компенсації за вимушений прогул.

Представники Нацполіції подали апеляційну скаргу, однак, як випливає з ухвали ЛААС від 23 січня 2017 року, попереднє рішення суду залишене в силі. Втім, до 12 лютого Нацполіція ще може скористатись можливістю касації.

Нагадаємо, що перша спроба звільнити Богдана Мицака з посади керівника ДАІ Львова у 2013 році розтягнулася майже на півтора року, оскільки Богдан Мицак понад 14 місяців «перебував на лікарняному», а після зміни керівництва львівської міліції просто повернувся на свою посаду, чим викликав бурхливу реакцію у суспільстві.

У березні 2014 року активісти «Дорожного контролю» зафіксували Мицака за кермом позашляховика з незаконними проблисковими «маячками», що загрожувало йому штрафом у 50 тис. грн. Тоді Богдан Мицак просто втік з місця події, кинувши свій автомобіль. На початку березня 2016 року Богдан Мицак знову потрапив у центр уваги ЗМІ у зв’язку із затриманням його 23-річного сина, який збив у Львові поліцейського.

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