Екс-директор Львівської галереї мистецтв заперечує зникнення стародруків

На прес-конференції, яка відбулася сьогодні у Львові, новий директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк заявив про зникнення майже сотні стародруків. Попередній директор Лариса Возницька це заперечує.

Про це повідомляє Depo. Львів.

“Як директор я вважаю це сфальсифікованим нападом на добре ім’я Бориса Григоровича Возницького (батько Возницької, який керував галереєю близько 50 років; нині галерея носить його ім’я. – Ред.) і частково на мене”, – заявила Возницька.

Як інформує видання, Возницька зазначила, що цією справою повинні займатись правоохоронні органи і вона готова їм допомагати. За її словами, ще минулого літа, коли проводилася звірка, вся колекція була на місці.

Тарас Возняк, який очолив галерею восени 2016 року, стверджує, що перевірка виявила відсутність 95 кириличних стародруків та двох рукописів.

“Ця справа далеко не ординарна. Ми перевірили тільки кириличні стародруки. Ще не перевірені усі латиничні стародруки, а також книги 19 століття. Ми виявили відсутність тільки 95 кириличних стародруків. Також не знайшли два рукописи і виявили деякі факти заміни експонатів”, – зазначив Возняк.

За його оцінкою, вартість стародруків на “чорному ринку” може сягати десятків мільйонів доларів. Керівництво музею звернулося до Національної поліції та прокуратури.

У прес-службі Національної поліції у Львівській області повідомили, що звернення про зникнення стародруків надійшло до поліції 4 січня, кримінальне провадження ще не відкрито.