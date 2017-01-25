Держархбудінспекція зупинила будівництво багатоквартирного будинку у Львові

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області виявлено значні порушення містобудівного законодавства під час будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Б. Хмельницького, 230-А у Львові.

Як повідомили у прес-службі Держархбудінспекції, в ході перевірки встановлено, що за даною адресою замовником, ТзОВ «МС Імперіал», виконано будівельні роботи зі зведення 10 секцій будинку та розпочато будівництво 11-ї та 12-ї секцій. Із урахуванням зазначеного вказаний об’єкт відноситься до V категорії складності

Виявлено, що замовник будівництва проводить будівельні роботи на земельній ділянці, яка не надана в користування чи приватну власність, без затвердженої у встановленому порядку проектної документації та без дозволу на виконання будівельних робіт.

За дане правопорушення ТзОВ «МС Імперіал» видано приписи про зупинення виконання будівельних робіт та усунення порушень, а також накладено штрафні санкції на суму 1 440 000 грн.

В подальшому Департаментом будуть вживатися заходи щодо знесення самочинного будівництва.