ДАБІ скасувала будівництво двох будинків на Малогосківській у Львові

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області встановлено, що містобудівні умови та обмеження щодо будівництва двох багатоквартирних житлових будинків у Львові видано з порушеннями.

Як повідомили у прес-службі Держархбудінспекції України, посадовими особами Інспекції проведено позапланову перевірку Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради на предмет законності видачі ПП «Гурман» містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки  щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Малоголосківській, 12-А (будинок №1, №2 на генплані) у  Львові.

Під час проведення перевірки встановлено, що вищезазначені містобудівні умови і обмеження видані без зміни цільового призначення земельної ділянки та без подання замовником повного пакету необхідних документів. Крім того, у первинних містобудівних документах відсутня графічна частина.

За результатами виявлених порушень містобудівного законодавства посадовими особами Департаменту прийнято рішення про скасування дії містобудівних умов та обмежень забудови даної земельної ділянки.

 

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