Чемпіонат Європи з боксу-2017 відбудеться в Україні

Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків відбудеться у Харкові, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Турнір запланований на 14 – 26 червня.

Разом з Україною за право проведення Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків сперечалися такі країни, як Туреччина та Росія. Проте, переважна більшість голосуючих членів Виконавчого комітету EUBC віддала свій голос саме за Харків. Загалом право голосу в Європейській Конфедерації мають 19 членів Виконкому.

«Я з радістю хочу повідомити, що головний боксерський форум Європи пройде в Україні, а саме у Харкові, – зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус. – В першу чергу висловлюю слова подяки президенту EUBC Франко Фальчінеллі та членам Виконавчого комітету Європейської Конфедерації за те, що віддали свій голос саме за нас. Я переконаний, що Федерація боксу України сконсолідувавши свої зусилля з Міністерством молоді та спорту України на чолі зі Ігорем Ждановим та Національним Олімпійським комітетом на чолі з Сергієм Бубкою, а також керівництвом міста Харкова, на чолі з Геннадієм Кернесом, віце-президентом ФБУ Дмитром Шенцевим, президентом Харківської обласної Федерації боксу Євгеном Мураєвим та усією нашою боксерською спільнотою, проведе цей турнір на найвищому рівні. Безперечно ця подія стане для нашої держави історичною, тому ми маємо зробити все від нас можливе, щоб в черговий раз показати те, як ми можемо та вміємо організовувати змагання такого високого рівня. Важливо відзначити, що цьогорічна Континентальна першість стане кваліфікаційним етапом відбору на Чемпіонат світу 2017 у місті Гамбург. Маю надію, що окрім здобутих нагород боксери Національної збірної України зможуть вибороти якомога більше перепусток на світову першість та порадувати прихильників боксу в нашій державі яскравими виступами».

Континентальна першість з боксу серед чоловіків стане найбільшою та без перебільшення історичною боксерською подією, яка проходила в Україні. Раніше, нашій державі довіряли право на проведення Чемпіонату Світу з боксу серед юніорів, Кубку Європи серед чоловіків, Чемпіонату Європи серед жінок та Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів.