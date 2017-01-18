Богоявлення у катедральних храмах Львова і розклад богослужінь

Наближається час третього празника – «Святого Водохреща» про який співається у колядці-щедрівці «Ой радуйся, Земле». Духівники міста запрошують до храмів на святкові богослужіння з нагоди свята Богоявлення, після яких відбуватиметься освячення води.

«Духована велич Львова» опублікувала розклади богослужінь у катедральних храмах Львова.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ

(площа Святого Юра, 5)

18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення

8:00 ― Великі (Царські) Часи. Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Водосвяття

17:00 ― Велике Повечір’я з Литією

19 січня 2017 р., четвер

БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ

7:30 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям

10:00 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям

18:00 ― Божественна Літургія на всяке прошення

Покровський кафедральний Собор УПЦ КП

(вул. Грушевського, 2)

18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення

17:00 – Всенічне бдіння (велике повечір’я, літія, утреня) – звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій

19 січня 2017 р., четвер

БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ

8:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого

10:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого архиєрейським чином чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій). Водосвяття

11:45 – Велике освячення води

18:00 – Велика вечірня із колядками

Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ

(вул. Руська, 5)

18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення

16:00 – Велике Повечір’я

19 січня 2017 р., четвер

БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ

7:00 – Св. Архиєрейська Літургія (Очолить Блаженніший Макарій (Малетич) Митрополит Львівський). Велике Водосвяття

9:00 – Св. Літургія

11:00 – Св. Літургія

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ

(вул. Короленка, 3)

18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення

17.00 – Всенічне бдіння з літією

19 січня 2017 р., четвер

БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ

7:00 – Перша Божественна Літургія

8:30 – Велике освячення води

9:00 – Друга Божественна Літургія

11:00 – Третя Божественна Літургія

12:30 – Велике освячення води

17:00 год. – Велика вечірня. Утреня з Великим Славослів’ям

Також нагадуємо, що 19 січня о 13.30 відбудеться загальноміське освячення води на площі Ринок за участі духівників різних конфесій.