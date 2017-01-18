Богоявлення у катедральних храмах Львова і розклад богослужінь

Наближається час третього празника – «Святого Водохреща» про який співається у колядці-щедрівці «Ой радуйся, Земле». Духівники міста запрошують до храмів на святкові богослужіння з нагоди свята Богоявлення, після яких відбуватиметься освячення води.
«Духована велич Львова» опублікувала розклади богослужінь у катедральних храмах Львова.
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ
(площа Святого Юра, 5)
18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення
8:00 ― Великі (Царські) Часи. Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Водосвяття
17:00 ― Велике Повечір’я з Литією
19 січня 2017 р., четвер
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
7:30 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям
10:00 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям
18:00 ― Божественна Літургія на всяке прошення
Покровський кафедральний Собор УПЦ КП
(вул. Грушевського, 2)
18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення
17:00 – Всенічне бдіння (велике повечір’я, літія, утреня) – звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій
19 січня 2017 р., четвер
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
8:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого
10:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого архиєрейським чином чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій). Водосвяття
11:45 – Велике освячення води
18:00 – Велика вечірня із колядками
Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ
(вул. Руська, 5)
18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення
16:00 – Велике Повечір’я
19 січня 2017 р., четвер
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
7:00 – Св. Архиєрейська Літургія (Очолить Блаженніший Макарій (Малетич) Митрополит Львівський). Велике Водосвяття
9:00 – Св. Літургія
11:00 – Св. Літургія
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ
(вул. Короленка, 3)
18 січня 2017 р., середа – Навечір’я Богоявлення
17.00 – Всенічне бдіння з літією
19 січня 2017 р., четвер
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
7:00 – Перша Божественна Літургія
8:30 – Велике освячення води
9:00 – Друга Божественна Літургія
11:00 – Третя Божественна Літургія
12:30 – Велике освячення води
17:00 год. – Велика вечірня. Утреня з Великим Славослів’ям
Також нагадуємо, що 19 січня о 13.30 відбудеться загальноміське освячення води на площі Ринок за участі духівників різних конфесій.