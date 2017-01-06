Біля Львова пасажирські поїзди «застрягли» на дві години через пошкодження мережі

На Львівщині через пошкодження контактної мережі відбулася затримка на дві години в русі двох пасажирських поїздів.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 5 січня, близько 22:40, надійшло повідомлення що на станції Задвір’я Буського району внаслідок пошкодження контактної мережі зупинено рух потягів на ділянці руху між станцією «Красне» та станцією «Львів». Внаслідок цього було зупинено рух поїзда № 743 «Хюндай» сполученням «Київ – Львів» та електропоїзда № 6047 сполученням «Тернопіль – Львів», а також вантажного поїзда. 6 січня о 00.30, рух поїздів було відновлено, Затримка руху склала майже дві години.