Бій Кличко – Джошуа увійшов до трійки найбільш очікуваних поєдинків 2017-го року

Поєдинок українського екс-чемпіона світу Володимира Кличка і британця Ентоні Джошуа увійшов до топ-3 найбільш очікуваних боїв року, повідомляє BoxingInsider.

Компанію битві українця і британця склав бій ще одного підопічного промоутерської компанії братів Кличків К2 — Геннадія Головкіна — проти Деніела Джейкобса, а також малоймовірний поєдинок Флойда Мэйвезера-молодшого з чемпіоном UFC Конором Макгрегором.

«У квітні 2017-го, вперше за досить довгий час ми отримаємо по-справжньому великий бій у суперважкій вазі. Кличко тривалий час домінував у дивізіоні, але тепер йому вже за 40. Більш того, він втратив пояси у поєдинку проти Тайсона Ф’юрі більше року тому і з тих пір не виходив у ринг. Джошуа – не тільки непереможений боєць, але і боксер, який виграв всі свої бої нокаутом. Саме він є головним претендентом на статус майбутнього короля надважкої ваги. Але все одно, напередодні поєдинку проти Кличка, є деякі питання. Наприклад, чи зуміє Джошуа впоратися з величезним нервовим напруженням, супроводжуючим головний бій в його кар’єрі? Чи зуміє він упоратися з величезним досвідом Кличко? Чи вистачить у нього технічних і тактичних навичок для перемоги над настільки грізним супротивником? Все це робить майбутній поєдинок надзвичайно інтригуючим». «Плюс, з ESPN Ден Рафаель написав у своєму «Твіттері», що телеканали HBO і Showtime ведуть запеклу боротьбу між собою за право транслювати бій. Коли останній раз було таке?». «Хоча бій Джошуа і Кличко – чисто європейська розбірка, в одному із самих великих міст континенту, цей поєдинок повинен мати великий резонанс і в Америці. Хоча б тому, що два кращих бійця в суперважкій вазі будуть битися за світове панування. Звичайно, можуть бути й інші цікаві бої в дивізіоні, але всі розуміють, що переможець поєдинку Джошуа – Кличко буде правити дивізіоном».

Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на легендарній арені “Вемблі”.