Аргентинець Бланко-Лещук перейшов з “Карпат” до “Шахтаря”

Львівські «Карпати» та донецький «Шахтар» домовились про трансфер Ґуставо Бланко-Лещука, повідомляє інформаційний центр ФК «Карпати».

Нападник залишив Анталью, де свої збори проводять «зелено-білі» та вирушив до іспанської Ла-Манги, у табір «Шахтаря», для проходження медогляду і підписання особистого контракту.

“ФК «Карпати» щиро вдячний Ґуставо за час, проведений у львівській команді, та бажає йому подальших успіхів”, – зазначається у повідомленні.

Ґуставо Бланко-Лещук перейшов до «Карпат» у лютому 2016 року. Одразу закріпився в команді на позиції центрального нападника. Загалом за «левів» зіграв 26 матчів, в яких забив 9 голів.