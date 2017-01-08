8 січня – Собор Пресвятої Богородиці

На наступний день після свята Різдва Христового, Православна Церква з хвалебними і подячними піснями звертається до Богоматері, яка народила Спасителя всього світу.

Це зібрання віруючих було названо собором Пресвятої Богородиці. У святкування Собору згадується пам’ять святого Йосифа Обручника, царя Давида предка по плоті Господа Ісуса Христа, і святого Якова, брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Йосифа Обручника. Святий Яків супроводжував разом зі своїм батьком Йосифом Божу Матір і Богонемовля Ісуса при втечі в Єгипет. Встановлення цього святкування відноситься до стародавніх часів Християнської Церкви.