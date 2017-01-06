6 січня – навечір’я Різдва Христового або Святий Вечір

Сьогодні весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначає навечір’я Різдва Христового або Святий Вечір.

Увечері в храмах почнуться урочисті богослужіння, що нагадують про велику подію, з якої почався відлік нової ери. Різдвяні колядки розпочинають співати після закінчення Всенощної, що співпадає з часом появи перших зірок.

Напередодні свята Різдва Христового Свята Церква встановила суворий піст. Існує благочестивий звичай не їсти в цей день до появи першої зірки, яка символізувала Віфлеємську зірку.

В цей вечір хрещеники відвідують своїх хресних, та носять їм кутю. На столі має бути 12-ть пісних страв, на честь 12-ти апостолів.

Святвечір у різних регіонах України святкують по-своєму, однак скрізь цього вечора готують першу кутю.

Її називають багатою, бо крім неї колись готували ще одинадцять пісних страв, серед яких обов’язково мали бути борщ, риба, гриби, пироги з квасолею і капустою, картопля та узвар.

Кутю й дотепер традиційно готують з пшеничного чи ячмінного зерна або рису. До звареного збіжжя додають мед, товчений мак, волоські горіхи або ж родзинки.

У давнину після того, як кутю урочисто ставили на покуті, а на небосхилі з’являлася перша зірка, вся родина сідала до столу. Потім господар пропонував пом’янути покійників, після цього молилися за нині сущих членів родини, а вже тоді починали вечеряти. Звичайно, цього вечора дівчата ворожили на суджених, а старші люди — на довге життя.

Також цього дня намагалися не брати в борг, щоб не жебракувати цілий рік та прогнозували майбутній врожай. «На багату кутю ожеледь на деревах – вродять горіхи і садовина, сніг іде – на мокре літо і дорід зернових».

За церковним календарем 6 січня вшановують мученицю Євгенію і з нею мучеників Прота, Іакінфа, Клавдію, преподобного Миколу-ченця.

Іменинники 6 січня:

Клавдія, Євгенія, Агафія, Микола, Пилип.

6 січня в історії України:

1845 — у Переяславі в маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав свій «Заповіт».

Працюючи в Археологічній комісії Тарас Шевченко захворів перед Різдвом. Про хворобу поета дізнався його щирий приятель, переяславський лікар Андрій Козачковський і негайно ж привіз поета до себе у Переяслав. У хворого почалося двостороннє запалення легенів. На той час мало хто видужував від цієї хвороби. Це знав і лікар, знав і Шевченко. Після 20 грудня (за ст. ст.) хворому погіршало, становище його було майже безнадійне. У таку годину Шевченкові страшенно захотілося сказати народові, Україні, своїм друзям тепле щире слово, і на папері лягли рядки:

«Як умру, то поховайте…». Вірш написано на Різдво, 25 грудня (за старим стилем). Міцний організм Шевченка переміг хворобу, а «Заповіт» пішов у люди…