4 січня Церква вшановує святу Анастасію

Свята великомучениця Анастасія народилася в Римі, у сім’ї сенатора на iм’я Претекстата.

Батько був язичником, а мати, яку звали Фавста – таємна християнка, яка поручила виховання маленької дівчинки відомому своєю вченістю святому Хрисогону. Хрисогон учив Анастасію Священному Писанню і виконання закону Божого. З часом, про красу юної Анастасії почали говорити всюди. Після смерті матері, не рахуючись з бажанням дочки, батько видав її заміж за язичника Помплія. Анастасія постійно посилалася на важку хворобу, щоб уникнути шлюбних стосунків зі своїм чоловіком. У темницях Риму в той час перебувало багато ув’язнених християн. У жебрацькій одежі свята таємно відвідувала в’язнів, – вмивала і годувала хворих, які не можуть рухатися, перев’язувала рани, втішала всіх, хто потребував цього. Коли чоловік святої Анастасії дізнався про це, він жорстоко побив її, закрив в окремій кімнаті і біля дверей поставив варту.

Після смерті батька Анастасії Помплій, щоб заволодіти багатою спадщиною, постiйно катував дружину. Свята написала про свої страждання вчителю і старець, у листі, передбачив швидку смерть її чоловіка. Через деякий час Помплія призначили послом до перського царя. По дорозі в Персію він потонув під час бурі. Тепер свята знову могла відвідувати християн, якi перебували в темницях, на отриманий спадок вона купувала одяг, їжу та ліки для хворих. Святого Хрисогона невдовзі стратили після суду, проведеного імператором Діоклетіаном. Свята Анастасія стала мандрувати, щоб скрізь, де тільки можна, служити християнам, посадженим у темницях. Так вона отримала дар лікування. Коли імператор дізнався про те, що Анастасія є християнкою, і до того ж роздала весь свiй спадок для допомоги ув’язненим братам у Христі, він наказав її катувати. Кілька разів святу мученицю били, морили голодом, але вона залишилася вірна Христу. Нарешті, святу Анастасію розтягнули над багаттям між чотирма стовпами, де вона вiддала свою душу Богові. Тіло святої залишилося неушкодженим.