31 січня Церква вшановує святих Афанасія і Кирила

Святитель Афанасій Великий, архиєпископ Олександрійський, народився приблизно в 297 року в Олександрії, у доброчесному християнській родині.

З дитинства він полюбив церковне богослужіння, що навіть влаштовував зі своїми однолітками гру у священиків, а сам, подібно єпископу, з усією точністю здійснював церковну службу. Коли до хлопців приєднувалися діти з язичницьких сімей, святий Афанасій розповідав їм про Христа Спасителя, а потім, у разі їх згоди, здійснював на березі моря хрещення. Коли святому Афанасію виповнився 21 рік, святитель Олександр висвятив його в сан диякона Олександрійської Церкви.

Після смерті святителя Олександра диякон Афанасій був обраний його наступником – первосвятителем Олександрійської Церкви. У 326 році він був висвячений в єпископа Олександрійського. Очоливши Олександрійську Церкву, святитель Афанасій продовжував ревну боротьбу проти єретиків, які, користуючись підтримкою при дворі, домоглися засудження святителя. В 336 році він був відправлений у вигнання в Трір. Після смерті імператора Костянтина святитель Афанасій повернувся із заслання. Незважаючи на багаторічні, у загальній складності понад 20 років, гоніння і переслідування єретиків, святитель Афанасій продовжував відстоювати чистоту Православ’я і викривати аріан, проти яких написав багато послань і богословських трактатів.

Первосвятитель керував Олександрійською Церквою аж до своєї смерті, що послідувала в 373 році. Святитель Кирило, архієпископ Олександрійський, був родом зі знатної родини. Згодом Кирило став одним з видатних борців за православ’я і великих учителів Церкви. Крім вивчення Священного писання, він вивчав багато світські науки, у числі яких була і філософія. Святий Кирило був одностайно обраний на патріарший престол Олександрійської церкви після смерті Патріарха Феофіла. Святитель Кирило відразу ж очолив боротьбу з лютими єретиками, які розповсюдилися в Олександрії. Але бачачи, що вмовляння не приносять результату, приклав всі зусилля, щоб єретики були вигнані з Олександрії.

Свій життєвий шлях святитель Кирило закінчив у 444 році, у цілому він керував Олександрійською церквою протягом 32 років. Спільне святкування святителям Афанасію і Кирилу Олександрійським встановлено за них багаторічні великі труди і подвиги, понесені за захист догматів Вселенської церкви проти єресей.