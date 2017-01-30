30 січня Церква вшановує преподобного Антонія

Преподобний Антоній народився в коптській багатій християнській сім’ї.

Згідно переказів, його батьки померли, коли хлопцю було всього двадцять років, залишивши йому турботу про маленьку сестру. Одного разу, під час богослужіння, молодий чоловік почув євангельські слова: «Якщо хочеш бути досконалим, іди, продай маєток твоє і роздай бідним, і будеш мати скарб на Небі, і йди слідом за Мною». Антоній прийняв це як веління згори і відмовився від батьківського спадку, а турботу про сестру доручив знайомим йому християнським дівам.

Незабаром він залишився в повній самоті у Фіваїдській пустелі, де прожив двадцять років, лише іноді зустрічаючи людей, які приходили до нього за порадою. Підкріплюваний Богом, він витримав всілякі спокуси від бісів. Такий спосіб життя зробив його відомим і навколо місця його усамітнення виникли житла його послідовників. До середини IV століття він стає главою всіх єгипетських пустельників, але не дивлячись на прагнення до самотньої молитви, преподобний не залишався осторонь від церковних подій. Він прихистив Афанасія Олександрійського, який рятувався від переслідувань, а потім на його прохання прийшов в Олександрію підтримати православ’я проти аріан. У знак подяки Афанасій склав його життєпис, який став неоціненним джерелом відомостей про труди преподобного.

Повернувшись у пустелю, він через деякий час помер на 105 році життя. Точне місце його смерті і поховання невідоме, але вважається, що в 529 році за часів імператора Юстиніана його мощі були знайдені і урочисто перенесені в Олександрію. Потім в 623 році їх перенесли до Константинополя, а звідти в 980 році у Французьке королівство.