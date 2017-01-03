3 січня – День пам‘яті святої мучениці Юліянії-Уляни

Цього дня Церква (східного обряду) віддає честь пам’яті святої мучениці Юліянії (Уляни) і тих, що з нею.

Свята мучениця Юліянія була дочкою знатного язичника з Нікомидії. У дев’ятирічному віці дівчинку заручили з одним хлопцем на ім’я Єлевсій. З часом, дівчина відчула обман і примарність тієї віри, якої дотримувався батько, і тому потай від батьків прийняла святе хрещення.

Коли ж наблизився час весілля, Юліянія рішуче відмовилася від заміжжя. Якими тільки словами батько не вмовляв не порушувати даного їм слова і не скасовувати заручин! У підсумку, роздратований батько почав бити свою доньку за її впертість. Незабаром Юліянія була віддана на суд до правителя міста, яким був Єлевсій, її колишній наречений.

Молодий чоловік почав умовляти її вийти за нього заміж, обіцяючи не давити на зміні християнської віри. Свята мучениця знову дала рішучу відмову і воліла прийняти тортури. Юліянію довго били і мучили, але після кожної екзекуції вона отримувала чудесне зцілення від Бога, як говорить переказ. Близько п’ятисот чоловіків і понад сотні жінок сповідали себе християнами після того, як побачили стійкість і мужність святої мучениці, і були обезголовлені, тим самим хрестившись власною кров’ю. Зрештою, Юліянія теж була засуджена до смерті. Кара святої мучениці відбулася в 304 році. Разом з нею прийняли мученицьку смерть і 630 новонавернених християн.

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