3 січня Церква вшановує святителя Петра

3 січня православні християни молитовно вшановують пам’ять святителя Петра.

Майбутній святитель Петро, митрополит Київський і всієї Русі, народився на Волині в другій половині XIII століття в благочестивій родині.

У дванадцятирічному віці хлопчик був пострижений у чернецтво. До того часу він успішно вивчив книжкові науки і з особливою ревністю став виконувати монастирські послухи. Багато часу приділяв майбутній святитель уважному вивченню Священного Писання і навчився іконописанню. Ікони, написані ченцем Петром, дарували братії і християнам, які відвідували монастир. За доброчесне подвижницьке життя ігумен обителі висвятив ченця Петра в сан ієромонаха.

Після багаторічних подвигів у монастирі ієромонах Петро, покинув обитель у пошуках відокремленого місця. На річці Рата він поставив келію і став жити в безмовності. Згодом на цьому місці утворився монастир, названий Новодворським. Для ченців, які приходили, був збудований храм в Ім’я Спаса. Обраний ігуменом, святий Петро лагідно наставляв духовних чад.

В 1299 році митрополит Київський і всієї Русі Максим остаточно залишив Київ і оселився у Володимирі на Клязьмі. Незадоволений цим великий князь Галицький Юрій Львович захотів мати свого власного митрополита. З цією метою він обрав Петра і відправив його до Константинополя для посвячення; але саме в цей час помер митрополит Максим, і патріарх Афанасій висвятив Петра не в митрополити Галицькі, а всієї Русі.

Митрополит представився взимку 1326 року.