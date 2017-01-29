29 січня Церква вшановує святого апостола Петра

Близько 42 року апостол Петро згідно з розпорядженням Ірода Агріппи був посаджений у в’язницю за проповідь про Христа Спасителя. Святого апостола закували в залізні пута.

Вночі, напередодні суду над ним, ангел Господній зняв з апостола ці ланцюги і вивів його з дому ув’язнення. Коли християни почули про це чудо, то взяли ланцюга, іншими словами – вериги, і зберігали їх як коштовність. Багато хворих, які приходили до них з вірою, отримували зцілення.

Вериги святого апостола Петра зберігалися в Єрусалимі, а із середини п’ятого століття були перенесені з Єрусалиму до Константинополя. Один ланцюг був покладений у храмі, побудованому на честь святого апостола Петра в Римі.

Щорічно в цей день вериги апостола Петра виносяться, щоб всі вірні могли їм вклонитися.