27 січня Церква вшановує святу рівноапостольну Ніну

27 січня Православна Церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

Свята рівноапостольна Ніна народилася біля 280 року в Каппадокії. Її батько був знатного роду і доводився родичем святому великомученику Георгію. Мати, яку звали Сусанною, була сестрою Патріарха Єрусалимського. З дванадцяти років Ніна виховувалася в Єрусалимі. Одного разу вона зацікавилася долею нетлінного Хітона Господнього і прочитала, що він, за переказами, був перенесений до Іверії, давня назва Грузії. Ніна почала молитися до Пресвятої Богородиці, просячи її допомоги в апостольському служінні і набутті Хітона Господнього. Діва Марія з’явилася дівчині уві сні, вручила хрест із виноградної лози і направила до Іверії, обіцяючи своє заступництво. Патріарх Єрусалимський благословив Ніну на подвиг апостольського служіння. Дивом уникнувши шляхом мученицької смерті від вірменського царя Тиридата, вона прибула до Грузії близько 319 року. У Мцхеті, стародавній столиці Грузії, проповідниця знайшла притулок у сім’ї бездітного садівника і своїми молитвами вона допомогла його дружині звільнитися від безпліддя і увірувати в Христа. Слава про Ніну поширилася в околицях.

У день Преображення Господнього по молитві святої Ніни буря зруйнувала і скинула з високої гори язичницькі ідоли. Згодом свята Ніна зцілила від важкої хвороби грузинську царицю Нану. Прийнявши хрещення, та стала ревною християнкою. Цар Міріан за намовою язичників ледь не піддав святу Ніну жорстоким мукам. Її врятувало те, що померкло сонце і непроглядна імла вкрила місто. Цар раптово осліп, а вражена жахом свита почала благати своїх язичницьких ідолів про повернення денного світла, але марно. Тоді вони звернулися до Бога. Морок миттєво розсіявся, і засяяло сонце. Цар Міріан, зцілений святою Ніною від сліпоти, прийняв хрещення разом зі своєю свитою. На тому місці, де святій Ніні відкрився Хітон Господній, збудували перший у Грузії християнський храм. В 324 році візантійський імператор Костянтин на прохання царя Міріана надіслав до Грузії єпископа, двох священиків і трьох дияконів, і в країні остаточно утвердилося християнство. Отримавши звістку про близьку смерть, свята Ніна попросила царя Міріана надіслати до неї єпископа Іоанна. Разом з єпископом прибув і сам цар, разом з усім духовенством. У смертного одра святої Ніни вони стали свідками багатьох зцілень.