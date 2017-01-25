25 січня Церква вшановує святу мученицю Тетяну

Православна церква відзначає 25 січня день пам`яті святої мучениці Тетяни. Тетяна жила в Римі у II-III століттях, за часів жорстоких гонінь на християн.

Таємно вихована батьками в християнській вірі, вона не вийшла заміж, стала діаконисою і присвятила себе служінню Богу.

“Свята мучениця Тетяна народилася в знатній римській сім`ї – її батько тричі обирався консулом. Він був таємним християнином і виховав доньку відданою Богу і Церкві. Досягнувши повноліття, Тетяна не стала виходити заміж і всі свої сили віддала Церкві. Вона була поставлена діаконисою в одному з римських храмів і служила Богові, у посту і молитві доглядаючи хворих та допомагаючи нужденним. Праведність свою Тетяні належало увінчати вінцем мучеництва “, – свідчить церковний переказ. Коли Римом почав правити шістнадцятирічний Олександр (222 – 235), вся влада зосередилася в руках лютого ворога і гонителя християн Ульпіана. Кров християнська полилася рікою. Схоплена була і диякониса Тетяна. Коли її привели в храм Аполлона, щоб змусити принести жертву ідолу, “свята помолилася – і раптово стався землетрус, ідола рознесло на шматки, а частина храму обвалилася і придавила жерців та багатьох язичників”. Тоді люди стали бити святу діву, викололи їй очі, але вона терпіла все мужньо, молячись за своїх мучителів, щоб Господь відкрив їм духовні очі. Чотири Ангели оточили святу і відводили від неї удари. На другий день святу Тетяну знову піддали мукам: її оголили, били, стали різати бритвами її тіло, і тоді з ран замість крові потекло молоко і повітря заповнили пахощі. Навіть леви, випущені з клітки, лагідно лизали їй ноги. Вона не відмовилася від віри, за що прийняла мученицьку смерть.

Церква причислила Тетяну до лику святих, а 25 січня позначається у православному календарі як день великомучениці Тетяни.