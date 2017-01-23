23 січня Церква вшановує святителя Григорія Ніського

Точна дата народження Григорія Ніського невідома. Освіту юнак отримав у Кесарії Каппадокійській.

На відміну від брата, святителя Василія Великого, в Афінській Академії він не навчався, але заняття з ним і самостійне вивчення філософії дозволили йому стати ритором. Смерть дружини в 365 році повернула його до церковної діяльності і він їде в маєток, де шукали тиші і самотності Василій Великий з Григорієм Богословом. У 372 році Григорій стає єпископом міста Ніси, де він бореться з аріанами. Загострення суперечок було таким, що Григорія заарештували і йому довелося втекти з-під варти.

Три роки, до смерті Валента у 378 році, він був змушений поневірятися. Святитель брав участь у Другому Вселенському Соборі в 381 році, після якого став вважатися одним з найбільш авторитетних богословів імперії.

Про останні роки життя Григорія Ніського майже нічого невідомо. Остання згадка про нього відноситься до собору 394 року в Константинополі.