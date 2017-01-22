22 січня Церква вшановує преподобного Іону, Київського чудотворця

22 січня Православна Церква вшановує преподобного Іону, Київського чудотворця.

Цей день особливо відзначається в Київському Троїцькому Іонинському монастирі, що був заснований святим, носить його ім’я, і де нині в усипальниці знаходяться мощі святого.

Преподобний Іона Київський народився в 1802 році на Полтавщині. Свого часу він 8 років ніс послух у преподобного Серафима Саровського. Згодом з благословення преподобного Серафима перейшов до Брянської Білобережної пустині, а в 1843 році прийняв чернецтво з іменем Іона.

Ієромонах Іона вирізнявся своєю духовною досвідченістю і благочестивим життям, і багато киян шукали нагоди отримати його пораду й настанову, бути його духовними чадами.

1 березня 1861 року у Видубицькому урочищі старець Іона мав видіння Божої Матері в стовпі вогню, Яка повеліла йому заснувати на цьому місці монастир. На снігу залишилися сліди Пречистої. Пізніше тут було встановлено хрест. 9 березня 1862 року Пресвята Богородиця знову з’явилася подвижникові, і знову в саду. Через два роки тут освятили домову церкву на честь Святої Трійці, і преподобний Іона отримав наказ жити при ній. А навесні 1866 року чернецьку громаду внесли до реєстру монастирів.

Наприкінці ХІХ століття кількість братії Свято-Троїцького Іонинського монастиря перевищувала 450 чоловік, а число паломників щороку сягало 100 тисяч. Найбільше славилася обитель саме своїм настоятелем — старцем Іоною. У народі монастир називали так і називали — Іонинським, або «монастирем отця Іони».

Старець відійшов у вічність у ніч з 8 на 9 січня (за старим стилем) 1902 року. Був похований в усипальниці під Свято-Троїцьким храмом. Коли в радянські роки обитель стояла закритою і храму загрожувала перебудова, мощі святого Іони перенесли на міське Звіринецьке кладовище, розташоване неподалік. Після відродження монастиря на початку 1990-х років мощі старця знову повернули до храмової усипальниці. Їх переклали в мармурову раку, а стару домовину преподобного з добре збереженим поховальним чернечим одягом встановили окремо в тому самому храмі.

Дотримуючись настанов преподобного Іони, і нині братія монастиря під керівництвом намісника єпископа Обухівського Іони активно розвиває доброчинну, видавничу діяльність, опікується людьми з вадами слуху, дітьми-сиротами та інвалідами.