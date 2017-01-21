21 січня Церква вшановує преподобного Григорія Печерського

Преподобний Григорій був пострижений у чернецтво в Києво-Печерському монастирі за часів преподобного Феодосії.

Багато часу святий приділяв читанню книг, які були єдиним його багатством. Кілька разів до нього в келію і в сад приходили грабіжники, але святий лагідно навчав їх. Згодом злодії каялися, виправлялися і починали з того часу вести чесне життя. Одного разу, коли преподобний йшов до Дніпра за водою, молоді воїни князя Ростислава почали сміятися над ним і грубо лаяти його. Святий відповів їм: “Діти, краще було б вам журитися і просити у всіх молитов, так як над вами вже вирішений суд Божий. Ви всі разом з вашим князем знайдете смерть у воді”. За наказом роздратованого князя Ростислава преподобний був зв’язаний по руках і ногах і з каменем на шиї утоплений у Дніпрі.

Однак пророцтво збулося його. Ростислав не повернувся з походу. У тому самому 1093 році двадцятирічний князь на очах у свого брата, Володимира Мономаха, потонув, рятуючись втечею від половців. Преподобний Григорій чудотворець помер у 1093 році і похований у Ближніх печерах.