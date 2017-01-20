20 січня – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

У Православній Церкві встановлений звичай на наступний день великих Господніх і Богородичних свят згадувати тих святих, які особливим чином і особисто послужили даній священній події в історії.

Так, на наступний день Богоявлення Церква шанує того, хто поклав свою руку на голову Спасителя. Святий Предтеча і Хреститель Господній Іоанн, найбільший з пророків, завершує історію Церкви Старозавітної і відкриває епоху Нового Завіту. Святий пророк Іоанн засвідчив про пришестя на землю Єдинородного Сина Божого, Який прийняв на себе людську плоть. Він сподобився хрестити Його у водах Йордану і засвідчив таємниче Явління Пресвятої Трійці в день Хрещення Спасителя. Родич Пресвятої Богородиці, син священика Захарії та праведної Єлисавети, Предтеча народився шістьма місяцями раніше Ісуса Христа. Архангел Гавриїл був вісником його народження і відкрив у храмі батькові, що в нього народиться син. Випрошене молитвами батьків, немовля було зповнене Всесвятого Духа. Святий Іоанн у дикій пустелі готував себе до великого служіння суворим життям, постом і молитвою.

У віці близько тридцяти років святий Іоанн вийшов на проповідь покаяння. Він з’явився на берег річки Йордан, щоб своєю проповіддю приготувати народ до прийняття Спасителя світу. Святий Іоанн незабаром мученицьки помер: він був страчений за наказом царя Ірода.