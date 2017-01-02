2 січня Церква вшановує святого Ігнатія Богоносця

У народі 2 січня вшановується пам’ять святого Ігнатія Богоносця.

Погода цього дня вказує яким буде серпень. Наші пращури помітили: наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно влітку. А якщо є іній на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. У минулі часи був звичай на Ігнатія навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай.

2 січня іменини святкують – Гаспар, Данило, Іван, Ігнатій, Філогоній

2 січня народилися:

Платон Федорович Симиренко (1821–1863), український цукрозаводчик, меценат української культури. Був одним із керівників фірми «Брати Яхненки і Симиренко», заснованої його батьком, Федором Степановичем Симиренком. Його ім’ям названо найвідоміший український сорт яблук.

Тадей Розеславович Рильський (1841–1902), відомий український культурно-освітній діяч і етнограф, економіст, батько Максима Рильського.

175 років від дня народження Костянтина Петровича Михальчука (1841–1914), українського мовознавця, етнографа, громадського діяча; основоположника української діалектології.

175 років від дня народження Костянтина Петровича Михальчука (1841–1914), українського мовознавця, етнографа, громадського діяча; основоположника української діалектології.

Події:

2 січня 1649 року козацьке військо Богдана Хмельницького повернулося до Києва після походу в Західну Україну.

1757 — Британія захопилa Калькутту в Індії.

1839 — Луї Даґер зробив першу фотозйомку Місяця. А у 1843-му у Дрезденської придворної опері, відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера «Летючий голландець».

1870 — почалася спорудження Бруклінського мосту.

1905 — Росія здала Порт-Артур японцям.

1919 — польські легіонери захопили владу у Вільнюсі.

1936 – науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових та інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення.

1944 – пройшло перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою. Цього ж дня 1959 року СРСР зробив перший запуск ракети Луна-1 до Місяця.

1959 — СРСР здійснив запуск апарата «Луна-1» до Місяця. «Луна-1» не полетіла за розрахованою траєкторією і загубилася в космосі, проте вона першою подолала земне тяжіня і стала першим штучним супутником Сонця.

«Рідна країна»