19 січня православні святкують Водохреще

19 січня православний світ святкує Водохреще, або Богоявлення Господнє.

Водохреще – це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. Церква розглядає Хрещення Господнє як “свято просвіти” народів, оскільки за її вченням, саме з Хрещення Ісус розпочав проповідь євангельської істини.Свято Водохреща ще називають Йорданом. Йордань (від назви ріки Йордан у Палестині) – народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях.

Свято має й іншу назву – Богоявлення.

Напередодні – 18 січня – люди постують. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На стіл подають пісні страви. Ввечері 18 січня і вранці 19 січня у церквах святять воду. На Йордан вода набуває цілющих властивостей, лікуючи тілесні і духовні хвороби.