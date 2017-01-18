18 січня Церква вшановує святого пророка Міхея

Святий пророк Міхей був сучасником святого пророка Іллі.

Він передбачив загибель царя Ахава у війні з ассирійцями, за що був посаджений у темницю. Звільнений після загибелі Ахава, святий пророк Михей мученицьки помер у дев’ятому столітті до Різдва Христового.

Про кончину святого пророка Міхея нічого не говориться у Священному Писанні. Однак дуже ймовірно, що святий пророк Міхей помер мученицькою смертю. У деяких джерелах говориться, що за викриття беззаконня святий пророк Міхей був убитий і кинутий у прірву. Близькі святого Міхея дістали звідти його тіло і поховали на сімейній ділянці землі.