16 січня Церква вшановує святого мученика Гордія

Мученик Гордій народився в кінці третього століття в місті Кесарії Кападокійській у християнській родині.

У зрілому віці він вступив на військову службу і, проявивши мужність і військове мистецтво, був призначений сотником. Під час гоніння на християн на початку четвертого століття він сховався в пустелі, щоб гідно приготуватися до сповідання імені Христа Спасителя.

У 320 році Гордій відкрито виступив перед префектом міста на захист християн. Його схопили і після страшних побоїв і катувань відсікли голову.