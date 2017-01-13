13 січня Церква вшановує преподобну Меланку

Преподобна Меланія Римлянка народилася у християнській родині, її багаті і знатні батьки бачили в дочці спадкоємицю.

У чотирнадцять років Меланію проти її волі було віддано заміж за знатного юнака Апиніана. На благання дружини жити з нею як брат з сестрою Апиніан відповідав: “Коли народимо двох дітей в спадкоємці своєму майну, тоді разом відмовимося від світу”. Але обох народжених дітей взяв до себе Господь. Тоді Меланія з Апиніаном залишили Рим, і для них почалося нове життя, цілком присвячене служінню Богу. Апиніану було тоді двадцять чотири роки, а Меланії – двадцять. Вони почали відвідувати хворих, приймати мандрівників, щедро допомагати бідним. Обходили в’язниці, місця зіслань, рудники і звільняли нещасних, що містяться там за борги. На їх кошти було побудовано багато храмів і лікарень. Одного разу їх корабель прибило до острова, на якому стояло місто, обложене варварами. Вони вимагали від жителів викуп, погрожуючи місту знищенням. Святі внесли потрібні гроші і тим врятували місто і його жителів. Після багатьох років мандрівок в ім’я Боже свята Меланія закрилася в самотній келії на Оливній горі; поступово біля келії виник монастир, де зібралося до дев’яноста дів. У 439 році свята Меланія віддала свою душу Господу. Преподобній Меланії Римлянині, яка сама ледь не померла під час пологів, моляться при важких пологах.