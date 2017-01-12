12 січня Церква вшановує святих Анисію та Федора

У народному побуті 12 січня, на Анисію, колись варили шлунки свиней і різали гусей, а потім на нутрощах гадали на зиму. І ще вірили, що саме цього вечора нечиста сила влаштовує найстрашніші і найжорстокіші шабаші, а тому намагалися ввечері ніде поодинці не ходити, а у дворі, щойно сідало сонце, з ланцюгів спускали собак.

Народні повір’я:

Про собак. «Без пса і двір німий», казали колись по селах і не було двора, де б собака не гримів ланцюгом. Про життя пса, його звички та прикмети пов’язані з ним, існує безліч прикмет та легенд.

Зокрема, не можна бити пса ногами, бо ноги хворітимуть. Пес виє проти ночі – біду врочить: якщо виє, тримаючи голову вгору – на пожежу, коли схиливши до низу – хтось помре. Щоб запобігти цьому, радили спустити його з прив’язі і прогнати з двору.

Або ж: якщо дівчина на Святвечір, Новий рік або Андрія виносить сміття у двір і у ту мить десь у селі гавкає пес, з того боку варто чекати сватів. І ще — якщо кудись йдеш, а назустріч біжить пес – ознака того, що тобі пощастить.

За церковним календарем 12 січня вшановують мученицю Анисію, преподобного Зотика, апостола Тимона, преподобну Феодору та святого Макарія.

Іменинниками ж 12 січня є:

Онисії, Федори, Макари, Ірини, Антони.

12 січня народились:

1878 — Василь Пачовський, український поет, історіософ, мислитель.

1894 — Василь Еллан-Блакитний (Василь Михайлович Елланський), український поет, журналіст, політичний і державний діяч, публіцист і письменник.

1906 — Сергій Корольов, учений у галузі ракетобудування і космонавтики. Головний конструктор штучних супутників Землі та космічних кораблів.

1909 — Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця народного примітивізму («наївного мистецтва»).

Події 12 січня:

1898 — Відкрито телефонний зв’язок між Петербургом і Москвою.

1910 — Юна пара з Китаю стала наймолодшими батьками в історії — батькові було 9 років, а матері – 8.

1913 — Йосип Джугашвілі вперше підписався псевдонімом «Сталін».

1928 — в США вперше стратили на електричному стільці жінку.

1939 — Полтава. У місті почали курсувати перші шість таксі.

1944 — Опубліковано звернення президії Верховної Ради Урср і ЦК КП(б)У до населення окупованих областей України. У ній виголошено заклики до боротьби з окупантами та українськими націоналістами.

1950 — В СРСР знову запроваджена смертна кара за зраду, шпигунство і саботаж.

1954 — Опубліковані “Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією”, схвалені ЦК КПРС. Тези були написані на замовлення голови агітпрому спеціально організованою з цією метою в 1952 р. групою провідних московських і київських істориків.

1955 — Дніпропетровськ. Відкриття регулярного руху поїздів по новому залізничному мосту через Дніпро, довжина мосту – 1,5 км.

1974 — В’ячеслав Чорновіл звернувся з заявою до голови президії Верховної Ради УРСР. У ній повідомлялося, що, починаючи з 12 січня 1972 р. (дня його арешту і початку широких репресій проти течії шістдесятників в українському літературно-громадському житті), він щорічно, як в ув’язненні так і після, відзначатиме одноденною голодівкою аж до справедливого перегляду його та інших аналогічних справ.

1990 — Румунія стала першою з країн Східної Європи і колишніх членів Організації Варшавського договору, яка заборонила комуністичну партію.

1998 — 19 країн – членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.

Це цікаво знати:

Кістки людини на 50% складаються з води.

У тілі дорослої людини близько 75 кілометрів нервів.

Люди із блакитними очима більш чутливі до болю, ніж всі інші.

Майже половина всіх кісток людини знаходиться у зап’ястях і ступнях.

Нервові імпульси в людському тілі переміщаються зі швидкістю приблизно 90 метрів у секунду.

При народженні в тілі дитини близько 300 кісток, у дорослому віці їх залишається всього 206.

Найдужчий м’яз у людському організмі – язик.

Жінки моргають приблизно в 2 рази частіше, ніж чоловіки.

Чхнути з відкритими очима неможливо.

Людське око здатне розрізняти 10 000 000 колірних відтінків.

Доросла людина робить приблизно 23 000 вдихів (і видихів) за день.

Права легеня людини вміщає в собі більше повітря, ніж ліва.

Площа поверхні людських легенів приблизно дорівнює площі тенісного корту.

«Рідна країна»