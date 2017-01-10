10 січня Церква вшановує святих Ігнатія та Никанора

У народі 10 січня ходили на Красну Гірку (місця поклоніння Богам), зав’язували на кілку стрічку і загадували бажання.

Також спостерігали за погодою. Якщо на скиртах хліба іній – до дощового літа.

За церковним календарем 10 січня вшановують 20 тисяч святих мучеників, преподобного Ігнатія та з 70-ти апостолів Никанора.

Цікаві вірування:

Про птахів і пекло

Коли Бог створив землю і різних тварин, то про птахів не подумав.

Однак прийшов час, коли він вигнав з раю Адама і Єву і за кожною людиною поставив наглядати Ангела–охоронця, який після смерті людини мав прилетіти на небо і розповісти про земний шлях кжного померлого. Пекла у той час не було, а душі померлих вели себе у раю, як і на землі – по-різному. Одні були тихі благочинні, а інші кричали, билися і спокушали невинних. Побачив Бог, що не дасть ради з душами і створив пекло, а Ангелів–охоронців вирішив перетворювати на птахів. Відтоді після свята Юрія (6 травня, Старого Ураю) і до другої Пречистої (21 вересня) птахи живуть на землі і розмножуються рівно настільки, скільки людей помирає на той час. І наприінці вересня вони відлітають знову у Вирій. А відчиняє ворота восени і зачиняє їх навесні, коли птахи відлітають на землю — зозуля. Так що, зозуля є Божим Архангелом. І оскільки вона рахує людям роки, тому сама пташенят не висиджує. А через те, що має райські ключі, – найшвидше відлітає і найпізніше прилітає.

Іменинниками ж 10 січня є:

Петри, Юхими, Агафії, Домни, Домнікії та Никанори.

10 січня народились:

1597 – Петро Могила, український богослов, меценат, митрополит Київський і Галицький. Організатор Лаврської школи, а пізніше – Києво-Печерської колегії.

«Три речі є до вподоби Богу і людям: згода братів, милосердя до ближніх і згода між чоловіком та дружиною» (Петро Могила)

Чи знаєте ви що:

Оселився Петро Могила в околицях Києва, бо тут митрополичу кафедру займав його друг Іов Борецький. Саме завдяки своєму другові молдавський воєводич змінює погляди на релігію і вступає до Києво-Печерської архімандрії, а незабаром стає на її чолі.

Новий архімандрит завів нагляд над священнослужителями у селах лаврських маєтків, малограмотних наказав учити, а впертих і своєвольних піддавати покаранням: оновив церкву, не шкодував витрат на прикрашення печер, підпорядкував лаврі Пустинно-Миколаївський монастир, заснував Голосіївську постинь, побудував за свій рахунок при лаврі богодільню для жебраків і задумав зводити при Печерському монастирі вищу школу.

На той час повернулися з різних університетів Європи послані ним, ще у перші дні його перебування в Лаврі, юнаки, які утримувалися за кордоном власними коштами Петра Могили. Вони й стали його першими помічниками в організації якісно нової системи освіти в Києві.

Так було відкрито у Лаврі школу, яка відразу ж стала набагато авторитетнішою за Богоявленське (Братське) училище. Воно в цій конкуренції могло загинути. Тоді архімандрит об’єднав школу з училищем. І у такий спосіб було засновано найавторитетніший центр освіти в усій Україні.

«Рідна країна»