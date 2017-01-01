1 січня Церква вшановує святого Іллю Печерського

Цей святий ототожнюється з Іллею Муромцем — героєм билин Київського циклу, який приєднаний до лику святих. Помер у 1188 р., похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. У деяких билинах натякається на його прижиттєвий чернечий послух. Еріх Лясота сповіщає про зруйновану могилу Іллі Муровлянина коло церкви святої Софії, звідки його, напевно, і було перенесено до Лаври.

Про січень у народі кажуть: «скільки днів — стільки й свят». Перше січня розпочинає Новий рік. Наші пращури (язичники, дажбожичі) новолітування починали з весни. Із запровадженням християнства в Київській Русі церква зажадала змінити дату Нового Року. Релігійний календар змушував перенести його з весни на осінь. Із 1 січня 1700 року Петро І започаткував нове літочислення і святкування Нового року.

«Студень», «просинь», «просинець». ”сніговик”, «тріскун», «льодовик», «щипун», «сніжець», «мотовій» ” так називали місяць у різних регіонах України. Білоруси його називають «студзем», серби і хорвати — «сечанем», чехи — «лєдєнем», поляки «стичнем». Європейські країни користуються латинським терміном «януаріус». Місяць назвали на честь дволикого Януса. Міфічний бог тримав ключі, якими відчиняв вхід до майбутнього і замикав вихід з минулого; оскільки січень ділив рік на дві частини — новий і старий, то його назвали ім’ям дволикого Януса.

1 січня Іллі Печерського

Цей святий ототожнюється з Іллею Муромцем — героєм билин Київського циклу, який приєднаний до лику святих. Помер у 1188 р., похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. У деяких билинах натякається на його прижиттєвий чернечий послух. Еріх Лясота сповіщає про зруйновану могилу Іллі Муровлянина коло церкви святої Софії, звідки його, напевно, і було перенесено до Лаври.

1 січня народились:

1909 — Степан Бандера, український політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху ХХ століття.

1917 — Віктор Афанасьєв, український режисер, засновник єдиних в Україні Музею театральних ляльок та Вищої професійної школи акторів і режисерів театру ляльок. Першим переніс на лялькову сцену вистави для дорослих («Чортовий млин», «Вертеп», «12 стільців», «Запорожець за Дунаєм»). З 1997 р. ім’я Афанасьєва носить Харківський державний академічний театр ляльок.

Події 1 січня:

1622 — Папська канцелярія офіційно визнала 1 січня початком року. До того новий рік відраховувався з 25 березня.

1700 — Указом Петра І у Росії введений юліанський календар, відтак Новий Рік був перенесений на 1 січня.

1880 — Видано друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої Світової Війни.

1909 — У Великій Британії проведені перші виплати пенсій.

1919 — Видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви.

1944 — У ніч на 1 січня по всесоюзному радіо вперше прозвучав державний гімн СРСР на музику Олександра Александрова — «Союз нерушимий». «Інтернаціонал» залишився партійним гімном Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків).

1968 — 1-му телеканалі Центрального телебачення СРСР вийшов перший випуск програми «Час» («Время»).

1983 — «Arpanet» змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, що й привело до появи сучасного Інтернету.

1995 — Розпочала роботу Світова організація торгівлі.

1999 — Введено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція).

2002 — Поява готівкового євро.

Чи знаєте ви, що:

1 січня ще святкується Всесвітній день миру. Це свято ще називають Днем всесвітніх молитов про мир.

8 грудня 1967 року римський папа Павло VI встановив нове свято, Всесвітній день миру. Його відзначають в перший день кожного нового року. 17 грудня 1969 року Генеральна Асамблея ООН проголосила свято офіційним.

Мир на Землі, послаблення напруги в міжнародних та міждержавних відносинах, — це головні теми щорічних передсвяткових послань понтифіків до віруючих. Загальний лозунг Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир».

«Рідна країна»