За минулу добу на Донбасі були поранені 11 військовослужбовців

За минулу добу на сході України 11 військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

”За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було, однак 11 наших бійців зазнали поранень. Цих санітарних втрат Збройні сили України зазнали на Світлодарській дузі внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів”, – заявив Мотузяник.