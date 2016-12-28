Виші оприлюднять умови прийому до 15 січня

Міністерство освіти і науки України дозволило вченим радам вищих навчальних закладів перенести терміни затвердження власних Правил прийому з 15 грудня 2016 року до 15 січня 2017 року.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

Також у Міністерстві перенесли терміни внесення вишами до Єдиної електронної бази з питань освіти конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти.

У Міністерстві також поінформували, що вищі навчальні заклади можуть затверджувати власні Правила прийому до 15 січня 2017 року, а відкриті та закриті конкурсні Пропозиції для здобуття вищої освіти вносити до Єдиної бази до 31 січня 2017 року.