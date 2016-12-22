Верховна Рада відкликала Савченко з делегації України в ПАРЄ

Верховна Рада відкликала народного депутата Надію Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє ЛІГА.net, за зміни до постанови про звернення парламенту до міжнародної спільноти з приводу звільнення Савченко №5572 проголосували 237 депутатів.

Рішенням Ради з обігу виключається пункт 2, по якому Савченко була обрана членом постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ поза квотним принципом. Член комітету із закордонних справ Володимир Ар’єв, представляючи документ, пояснив, що внести зміни до постанови пропонується в зв’язку з новими обставинами: Савченко вже на свободі, а її обрання в ПАРЄ поза квотами порушує принцип рівності умов призначення членів постійної делегації.

Натомість, сама Савченко коментує, що знайде собі роботу на міжнародному майданчику і без ПАРЄ.

«Кожного року відбувається перевибір нового складу групи ПАРЄ, до неї можуть обиратись нові і нові члени. У будь-якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата залишається ще дуже великий фронт роботи. Так само міжнародної, у групах співдружності з різними країнами», – говорить вона.

У період, коли Надію Савченко незаконно утримували у російській в’язниці, їй окремою постановою надали позаквотне членство в делегації ПАРЄ. Тоді це значною мірою сприяло її поверненню до України. Утім, зараз усі депутати заслуговують на рівне право представляти Верховну Раду на міжнародній арені. Саме так пояснив необхідність виключити Савченко з делегації Володимир Ар’єв, депутат та президент Комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, пише Радіо Свобода.

15 грудня фракція Батьківщина виключила Савченко зі своїх лав. У заяві було сказано, що партія на парламентських виборах 2014 року внесла незаконно утримувану в Росії українку до свого виборчого списку заради її звільнення. Однак, як зазначили у фракції, пізніше виявилося, що “принципи і політичні переконання Надії Савченко і Батьківщини не збігаються”.

20 грудня спікер ВР Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення Савченко з фракції.

У той же час в Батьківщині відзначили, що не мають наміру піднімати питання про позбавлення Савченко депутатського мандата.

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