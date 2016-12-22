В Україні запустили новий сервіс sms-інформування щодо змін у реєстрах бізнесу або майна

Міністерством юстиції та «Ліга: Закон» розроблено та запущено сервіс sms-інформування під назвою sms-маяк – про будь-які зміни в реєстрах бізнесу або майна.

Сервіс презентовано під час прес-конференції сьогодні в Києві, передає УНІАН.

Ініціатором сервісу виступила команда Мін’юсту. Заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Павло Мороз зазначив, що створення цього сервісу передбачено у рамках антирейдерської реформи відомства.

«Цей сервіс полягає в тому, що якщо відбувається певна реєстраційна дія в реєстрі нерухомості з вашим об’єктом, то ви маєте можливість миттєво отримати інформацію про цю зміну – чи електронною поштою, чи sms», – пояснив Мороз.

За його словами, у разі отримання такого повідомлення особа має право миттєво звернутися до будь-якого державного реєстратора й подати заяву на введення заборони на проведення реєстраційних дій.

«Як тільки таку заборону реєструють у реєстрі, з вашим майном у подальшому вже нічого зробити не можна», – додав Мороз.

Далі можна звертатися до суду з позовною заявою про скасування проведених реєстраційних дій, а також до правоохоронних органів із заявою про неправомірність реєстраційних дій.

«Сервіс уже фактично запроваджений», – додав заступник міністра юстиції.

Для користування сервісом необхідно отримати реєстраційний номер майна та перевірити наявність цього номеру в реєстрі.

«Його особливістю є те, що інформація щодо цього сервісу з перших рук потрапляє до користувачів», – додав гендиректор ДП «Національні інформаційні системи» Станіслава Лур’є.

Верховна Рада 6 жовтня прийняла за основу й ухвалила в цілому розроблений за участю Міністерства юстиції «антирейдерський закон».

Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів компанії у разі реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, розподільчому балансі, заяви про вихід із товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії у разі перереєстрації власності.

28 жовтня президент України Петро Порошенко підписав документ.