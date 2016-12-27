В Україні створять єдиний Державний реєстр військовозобов’язаних

За два роки в Україні буде створено єдиний Державний реєстр військовозобов’язаних, робота над яким почалася вже наприкінці поточного року.

Про це на брифінгу повідомив т.в.о. першого заступника начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ Микола Сабеков, повідомляє УНІАН.

Він розповів, що до цього реєстру будуть внесені дані всіх військовозобов’язаних України, починаючи від юнаків 17-річного та жінок 18-річного віку, які мають військову спеціальність.

Первинно реєстр наповнюватиметься даними, що містяться в державному реєстрі виборців, а згодом реєстр наповнюватимуть та вноситимуть у нього зміни фахівці районних військових комісаріатів.

Сабеков підкреслив, що військові комісари матимуть доступ лише до частини реєстру, яка обмежується їхнім районом, а повний доступ до реєстру матимуть тільки оператори в Генеральному штабі.

Також він зауважив, що база даних військовозобов’язаних не буде підключена до мережі інтернет, а інформація передаватиметься захищеними каналами зв’язку, що унеможливить хакерські атаки.

Планується, що створення реєстру завершиться за два роки.

Також Сабеков додав, що електронний реєстр в разі потреби дозволить Генеральному штабу оцінювати мобілізаційний потенціал в оперативному режимі.