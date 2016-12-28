В Україні штрафуватимуть за виплату зарплат «у конверті»

Президент України Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед іншого передбачається запровадження штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат, повідомляє УНІАН.

Згідно із законом, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат «у конверті». Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року це 320 тис. грн) у разі недопущення державного інспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати «в конверті»).

Крім того, законом передбачається сплата фізособами-підприємцями, які є платниками єдиного податку першої групи, єдиного соціального внеску (ЄСВ) в розмірі не менш як половина мінімального ЄСВ, навіть якщо підприємець не веде господарської діяльності і не отримує прибутку.

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів законопроект, що передбачає підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 грн.

Представляючи законопроект, міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що він забезпечує підвищення соціальних гарантій держави.