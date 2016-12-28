У трьох округах на Львівщині відбудуться повторні вибори до сільських рад

У трьох округах на Львівщині 8 січня 2017 року відбудеться повторне голосування за депутатів до сільських рад.

Як повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, територіальні виборчі комісії прийняли рішення про проведення повторного голосування через те, що у кожному з цих округів кандидати-лідери набрали однакову кількість голосів.

«У зв’язку з тим, що в трьох одномандатних виборчих округах два кандидати у депутати набрали найбільшу і однакову кількість голосів, територіальні виборчі комісії прийняли рішення про проведення повторного голосування у цих округах», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛОДА.

За словами начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців Федіра Алєйнікова, під час повторного голосування обиратимуть двох депутатів Шегинівської сільської ради і одного депутата Жовтанецької сільської ради.

Нагадаємо, 18 грудня у шістьох об’єднаних територіальних громадах Львівщини відбулися перші місцеві вибори, під час яких обрали 6 голів ОТГ і 140 депутатів місцевих рад.