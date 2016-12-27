У школах Львова скоротили на тиждень зимові канікули

У школах Львова на тиждень скоротили зимові канікули. Учні вийдуть на навчання 16 січня, замість 23 січня.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, такі рекомендації надало навчальним закладам управління освіти Львівської міськради.

Як зазначила в.о. начальника управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, управління рекомендує школам скоротити зимові канікули на тиждень, аби надолужити пропущені під час карантину навчальні дні. Відтак, школам рекомендували розпочати навчання не 23 січня, як планувалося раніше, а 16 січня.

Наказ управління освіти є рекомендаційним, а кожен навчальний заклад може самостійно встановлювати терміни початку навчального семестру.

Як повідомлялося, у зв’язку перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на ГРЗ, з 20 грудня у школах Львова тимчасово призупинили навчальний процес, пізніше призупинення продовжили до 30 грудня.