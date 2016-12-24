У школах Львова карантин продовжили до кінця року

У школах Львова продовжили тимчасове припинення навчання ще на тиждень.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, таке рішення було прийнято на міською комісією з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

«З 26 по 30 грудня у школах призупинено навчання. Лише дошкільні навчальні заклади міста працюватимуть у звичному режимі. Якщо за минулий тиждень було зареєстровано 8,5 тис. випадків захворювань на ГРЗ, то на цьому тижні зареєстровано 10 тис. випадків. Інтенсивний показник зріс, він перевищує двічі епідпоріг. І більша частина усіх зареєстрованих випадків – діти у віці від 5 до 17 років. Враховуючи таку динаміку захворюваності і динаміку показників, комісією прийнято рішення продовжити тимчасове припинення навчання у навчальних закладах», – зазначив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Як повідомили агентству в управлінні Держпродспоживслужби у місті Львові, рівень захворювання на ГРВІ серед населення обласного центру визначається як високий.