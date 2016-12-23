У Росії впав Ту-154, на борту військові, артисти, преса

Літак Міноборони Росії Ту-154 зник під час вильоту з Сочі з екранів радарів, на борту знаходилася 91 особа.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах РФ.
Літак не є цивільним. За попередніми даними, він повинен був летіти в сирійську Латакію.
Літак зник з радарів через 20 хвилин після вильоту.
Пізніше стало відомо, що літак виконував в Сочі дозаправку, туди він прибув з підмосковного Чкаловська.
За попередніми даними, на борту перебували військовий ансамбль імені Александрова та дев’ять журналістів “Первого канала” и телеканалу “Звезда”.
Близько 8:00 за Києвом, стало відомо, що літак впав в море. Знайдено ймовірне місце аварії.
Джерела російських інформагентств повідомляють, що літак швидше за все впав або через несправність, або через помилку пілота.