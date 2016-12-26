У «ПриватБанку» спростовують інформацію, що шахраї викрали бази даних клієнтів банку

Націоналізований «ПриватБанк» звинувачує у поширенні інформації про «крадіжку» своїх баз даних шахраїв, які намагаються таким чином одержати персональні дані клієнтів для крадіжки коштів із платіжних карт.

Як повідомила прес-служба банку з посиланням на дані Кіберполіції України, вся інформація в базі даних банку надійно захищена, при цьому система захисту інформації виключає можливість її несанкціонованого копіювання або стороннього доступу, зокрема працівниками банку.

Раніше в Кіберполіції повідомили, що шахраї телефонують потенційній жертві, представляючись працівниками «Ощадбанку», і намагаються з`ясувати дані карти клієнта нібито для переказу грошей до «Ощадбанку», до якого, за словами шахраїв, скоро буде приєднаний «ПриватБанк».

