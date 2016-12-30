У Львові змінили маршрути руху сімох автобусів

З метою покращання якості пасажирських перевезень, змінено маршрути руху сімох міських автобусів: №№ 2А, 4А, 10, 12, 14, 15 та 53.

Як пояснив начальник управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради Віктор Щир, автобусні маршрути №4А та №53 на прохання мешканців курсуватимуть через Новий Львів, маршрут №10 – замість вул. Кульпарківської по вул. Виговського-Городоцькій, на цьому маршруті працюватимуть великі низькопідлогові автобуси.

«Маршрут №2 їздив по вул. Городоцькій-Виговського-Любінській і далі за маршрутом до Університету. У зв’язку з ремонтом шляхопроводу ми його скоротили до Ряшівської і Патона і далі за маршрутом. Цей маршрут виявився більш популярним. На прохання АТП ми його узаконили. На 12-й маршрут в новому оголошенні вказуватимемо, що на маршруті має працювати не 4 автобуси, як було, а 10 одиниць. Хочемо відновити цей маршрут, вносимо зміни – замість вул. Липинського-Хмельницького переносимо на пр.Чорновола – Мазепи та лікарню швидкої допомоги. Тобто, кінцеві Рясне і лікарня – залишаються. По 14-му маршруту міняється тільки кінцева зупинка – замість ТЦ «Метро» – АС «Західна». Щодо 15-го маршруту, то у зв’язку з ремонтом скверу св. Юра, ми його запускали по вул. Городоцькій, а дого він їздив по вул. Листопадового Чину. Більшою популярність він користується, коди їздить по вул. Городоцькій. То ж ми його узаконили», – розповів Віктор Щир.

Так, автобуси маршруту №2А курсуватимуть так: вул. Городоцька (автостанція “Західна“) – вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Є. Патона – вул. І. Виговського – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. В. Антоновича – вул. Митрополита Андрея – вул. М. Устияновича – вул. Технічна – вул. С. Крушельницької – вул. Університетська – вул. Листопадового Чину – вул. Героїв УПА – вул. Т. Копистинського – вул. Любінська – вул. І. Виговського – вул. Є. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька – вул. Городоцька (автостанція “Західна“)

Автобуси маршруту №4А курсуватимуть так: просп. Червоної Калини – вул. Угорська – вул. Д. Карбишева – вул. В. Стуса – вул. Снопківська – вул. Волоська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І. Франка – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – вул. Князя Романа – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Волоська – вул. І. Свєнціцького – вул. В. Стуса – вул. М. Литвиненка – вул. Угорська – просп. Червоної Калини

Автобуси маршруту №10 курсуватимуть так: пл. Двірцева (залізничний вокзал) – вул. Чернівецька – вул. Городоцька – вул. І. Виговського – вул. Наукова – вул. Стрийська – вул. Стрийська (ТЦ “Кінг Крос Леополіс“) – вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. І. Виговського – вул. Городоцька – вул. Чернівецька – пл. Двірцева (залізничний вокзал)

Автобуси № 12 курсуватимуть так: вул. І. Величковського (Рясне-2) – вул. Т. Шевченка – вул. Городоцька – вул. Шпитальна – вул. П. Куліша – вул. М. Балабана – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. В. Щурата – вул. І. Миколайчука (міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги) – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. П. Куліша – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. І. Величковського (Рясне-2)

Автобуси № 14 курсуватимуть так: вул. Городоцька (автостанція “Західна“) – вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Є. Патона – вул. І. Виговського – вул. Кульпарківська – вул. Наукова – вул. Хуторівка – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Коломийська – просп. Червоної Калини – вул. К. Трильовського – вул. Б. – І. Антонича – вул. К. Трильовського – просп. Червоної Калини – вул. Коломийська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – вул. Хуторівка – вул. Наукова – вул. Кульпарківська – вул. І. Виговського – вул. Є. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька – вул. Городоцька (автостанція “Західна“)

Автобуси №15 курсуватимуть так: вул. Городоцька (приміський вокзал) – вул. Городоцька – вул. С. Бандери – вул. М. Коперника – вул. В. Стефаника – вул. Дж. Дудаєва – просп. Т. Шевченка – вул. О. Герцена – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Медової Печери – вул. Пасічна – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Городоцька (приміський вокзал)

Автобуси № 53 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – вул. Князя Романа – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Волоська – вул. І. Свєнціцького – вул. В. Стуса – вул. М. Литвиненка – вул. Угорська – просп. Червоної Калини – вул. Угорська – вул. Д. Карбишева – вул. В. Стуса – вул. Снопківська – вул. Волоська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І. Франка – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького.