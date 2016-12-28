У Львові вулицю Валову закриють для транзитного проїзду автомобілів

Вулицю Валову в центрі Львова, на якій діє автомобільна парковка, закриють для транзитного руху транспорту. Відповідне рішення у середу, 28 грудня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

«Ми встановили п’ять знаків «зупинку заборонено» на вул. Валовій, стовпці, щоб автомобілі не паркувалися на тротуарах. Але водії ігнорують знаки і паркування відбувається хаотично – на пішохідних переходах, під знаками тощо. Тому треба закрити парковку остаточно», – сказав начальник відділу паркування ЛКП «Львівавтодор» Сергій Париляк.

Зараз на в’їзді на парковку на вул. Валовій встановлені шлагбаум та інформаційне табло, яке показує кількість вільних паркомісць. Проте навіть якщо вільних місць немає, автомобілі можуть заїжджати на вул. Валову і проїжджати по ній транзитом.

Після запровадження змін, за словами Париляка, транзитного руху по Валовій не буде. «Якщо інформаційне табло буде показувати нуль паркомісць, шлагбаум не відкриватиметься і автомобілі не зможуть заїхати на вул. Валову», – сказав він і додав, що паркова на розрахована на 72 автомобілі.

Заїхати на Валову зможуть лише автомобілі екстрених служб – пожежників, «швидкої допомоги» тощо. Мешканці одного з будинків, який має підземний паркінг, отримають спеціальні перепустки для в’їзду на вул. Валову.

Точна дата закриття Валової для транзиту автомобілів наразі не відома.

Нагадаємо, вартість однієї години стоянки на паркінгу на вул. Валовій становить 8 грн. На відкритих паркінгах в центральній частині Львова автомобілі можуть паркуватися за 4 грн/год.

Zaxid.net