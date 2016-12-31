У Львові відкрили для проїзду міст на вулиці Городоцькій

Сьогодні, 31 грудня, відкрили для руху транспорту міст на вул. Городоцькій у Львові.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, рух для пішоходів обмежений. Оскільки відразу після Різдвяних свят роботи по хідниках та спусках продовжать, за умови, якщо будуть сприятливі погодні умови.

За словами начальника департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергія Бабака, вночі на дорозі нанесли відповідну розмітку, всі блоки, які обмежували рух, прибрали.

«Дорога на вул. Городоцькій для проїзду машин буде відкрита з 18:00. Але рух для пішоходів ще обмежений. Просимо усіх звернути на це увагу. Вночі була нанесена необхідна дорожня розмітка, вже прибрали усі блоки, які обмежували рух. Довстановлюють дорожні знаки. Не завершений увесь обсяг робіт щодо хідників та спусків. Ці роботи будуть продовжені одразу після свят, якщо сприятимуть погодні умови», – розповів Сергій Бабак.

Нагадаємо, два дні тому, 29 грудня, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що до Нового року міст відкриють.

Дату завершення ремонту шляхопроводу неодноразово переносили: спершу планували відкрити в жовтні, потім у листопаді. За словами начальника департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергія Бабака, це через погану роботу підрядника.

Під час реконструкції проїжджу частину розширили до чотирьох смуг на ділянці від «Хлібзаводу» до вул. Сяйво. Натомість тротуари доробити не встигли: поклали близько 50% плитки.

Як відомо, міст на вул. Городоцькій, 166 визнали аварійним ще 2013 року. Його спорудили ще 1969 року. Наприкінці 2015 року через цей міст заборонили рух вантажних автомобілів вагою понад 10 тонн. Реконструкцію шляхопроводу розпочали 1 червня 2016 року. Підрядники дають гарантійний термін – 70 років.