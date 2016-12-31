У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів

У Львові старий рік вирішили провести здоровим способом і влаштували сьогодні, 31 грудня, кількакілометровий забіг. Однак не простий, а в новорічних костюмах. Мороз ялинкам, зайцям та Санта-Клаусам бігти не завадив.

На святковий забіг прийшло до півсотні охочих: зайці, тигри, ялинки – всі вони тут збираються традиційно щосуботи. Вони створили таке собі товариство любителів бігу і популяризують його серед львів’ян.

«В нас є і професійні спортсмени, і люди, які вперше прийшли, і саме для цього ми працюємо, щоб заохотити людей, бо, наприклад, є такі, які хочуть почати бігати, але вона не хоче це робити сама і це для неї своєрідна мотивація», – розповів організатор забігу Петро Мартинов.

Чи не найстаршому учаснику забігу – 50. Пан Олександр в костюмі Санти розважає усіх бігунів і дуже тішиться, що спортом почала цікавитися молодь, адже сам чоловік бігає ще з дитинства.

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