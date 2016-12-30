У Львові відбудеться «Марш миру»

У неділю, 1 січня 2017 року, у Всесвітній день миру, Спільнота святого Егідія в десятках країн світу організовує марші миру, в яких беруть участь сотні тисяч людей доброї волі.

Як повідомляє РІСУ, центром святкування є Рим, де до учасників маршу звертається Папа Римський. Цьогорічна тема дня миру – «Ненасильство – стиль політики на користь миру».

У Києві Марш розпочнеться о 14:00 на Бесарабскій площі (Хрещатик) – Майдан Незалежності.

В цей день по всьому світі люди будуть нести на маршах плакат «Peace for Ukraina», разом з назвами ще 30 країн, де йде ІІІ світова у фрагментах.

Марш проводиться в Києві уже більше десяти років поспіль, і кожного року в ньому беруть участь сотні людей, що приходять родинами для того, щоб почати рік кроком миру.

Марші відбудуться також у Львові та Івано-Франківську.