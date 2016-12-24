У Львові попрощались із загиблим на Луганщині бійцем 24-ї механізованої бригади

У Львові сьогодні попрощалися з командиром відділення 24-ї бригади Всеволодом Ратушним, який загинув 20 грудня при виконанні бойового завдання в районі міста Попасна на Луганщині.

Після прощання городян і військових побратимів з 47-річним бійцем у львівському Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, його з військовими почестями поховали на Личаківському цвинтарі міста.

Всеволод Ратушний навчався у Львівському лісотехнічному інституті, на механічному факультеті. Був призваний на військову службу за контрактом 30 березня 2016 року. Проходив службу у 24-й бригаді на посаді командира відділення. У військового залишилась 70-річна мати.